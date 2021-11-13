Путин объяснил причину резкого наплыва мигрантов в ЕС через Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мигранты пытаются попасть в Евросоюз через Минск из-за безвизового въезда в Беларусь.

"Мигранты шли по другим каналам, и то, что они пошли сейчас через Белоруссию, ничего удивительного нет. Потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода", - цитирует президента информагентство РИА Новости.

Напомним, за последние несколько недель на границе Беларуси и Польши произошел резкий наплыв мигрантов, пытающихся попасть в страны ЕС. Ответной реакцией польских властей стало усиление охраны границ и стягивание военных, пресекающих любые попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. Кроме того, Варшава обвинила Беларусь в миграционном кризисе.



