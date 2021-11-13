Вице-спикер парламента Армении незаконно посетил Ханкенди

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян совершил сегодня незаконный визит в зону ответственности российских миротворцев, где встретился с армянскими политиками, играющими роли "парламентариев" фейкового сепаратистского режима, созданного Ереваном на земле Азербайджана.

"Мы обсудили вопросы расширения взаимодействия парламентов двух стран. Была обсуждена важность работы межпарламентских комиссий, а также создавшаяся после войны социально-экономическая ситуация" – цитирует его Sputnik Армения.

Помимо встречи с актерами-"парламентариями", вице-спикер от оппозиционной фракции националистического блока "Армения" также поговорил с военным преступником Виталием Баласаняном, играющим в зоне ответственности российских миротворцев роль "секретаря Совбеза" фейкового сепаратистского режима.