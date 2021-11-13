Главная » Новости
Азербайджан Иран

Fitch дало прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021 год

Fitch дало прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает рост ВВП Азербайджана в 2021 году на 4,9% после снижения на 4,3% в 2020 году. Восстановление в ненефтяной отрасли и вакцинация от коронавируса будут стимулировать рост ВВП, говорится в сообщении агентства. 

"Мы прогнозируем, что рост ВВП замедлится до 2,9 процента в 2022 году и до 2,3 процента - в 2023-м, что будет вызвано стагнацией в производстве энергоносителей (при устойчивом падении добычи нефти на старых месторождениях, почти компенсируемом ростом в газовом секторе)", - цитирует Fitch информагентство Trend.

По данным Fitch, инфляция в республике повысилась с 4,3% в апреле 2021 года выросла до 8,5% в сентябре.

1725 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!