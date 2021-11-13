Fitch дало прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает рост ВВП Азербайджана в 2021 году на 4,9% после снижения на 4,3% в 2020 году. Восстановление в ненефтяной отрасли и вакцинация от коронавируса будут стимулировать рост ВВП, говорится в сообщении агентства.

"Мы прогнозируем, что рост ВВП замедлится до 2,9 процента в 2022 году и до 2,3 процента - в 2023-м, что будет вызвано стагнацией в производстве энергоносителей (при устойчивом падении добычи нефти на старых месторождениях, почти компенсируемом ростом в газовом секторе)", - цитирует Fitch информагентство Trend.

По данным Fitch, инфляция в республике повысилась с 4,3% в апреле 2021 года выросла до 8,5% в сентябре.