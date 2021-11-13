Путин подвтердил готовность Меркель поговорить с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин допустил готовность врио канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Беларуси Александра Лукашенко поговорить друг с другом. Путин рассчитывает, что этот разговор состоится в ближайшее время.

"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сказал Путин.

С мая в Польшу из Беларуси направились тысячи нелегальных мигрантов из Ближнего Востока. Из Польши они переправляются в Германию в расчете на соцпособия. Недавно Польша перекрыла полностью свою границу, и на белорусской стороне остались 15 тысяч мигрантов.