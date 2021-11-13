В Грузии отмечают День мучеников

Грузинская православная церковь отмечает День поминовения. В этот день грузины скорбят в память о 100 тысячах своих предков, убитых во время захвата Тбилиси хорезмийцами.

Ввиду пандемии мероприятия не будут массовыми, как ранее. В 10-00 в храме Або Тбилели запланирована служба, а в 13:00 состоится служба на Метехском мосту. Именно отсюда, согласно летописям, тела мучеников были сброшены в реку Кура.

В 1227 году шах Хорезмский Джелал ад-Дин атаковал Грузию. Первый бой состоялся недалеко от Тбилиси. Грузины отразили нападение и готовились к обороне, если бы крепость Тбилиси не была сдана "изнутри". Жившие в городе персы ночью открыли врата и впустили вражескую армию. "Потекла кровь рекой", гласят летописи.