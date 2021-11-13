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Данные по коронавирус в Армении за сутки

Данные по коронавирус в Армении за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 328 081. Такие данные приводит Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки число новых больных коронавирусом увеличилось на 1251.

Количество погибших от коронавируса в республике достигло 6976, за сутки этот показатель вырос на 39. 

 

Число выздоровевших после перенесенного коронавируса составило 292 092. В настоящий момент на лечении находятся 27 642 человека. Количество тестов - 2 237 401 (+10 338 за минувшие сутки).

 

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