Данные по коронавирус в Армении за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 328 081. Такие данные приводит Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки число новых больных коронавирусом увеличилось на 1251.

Количество погибших от коронавируса в республике достигло 6976, за сутки этот показатель вырос на 39.

Число выздоровевших после перенесенного коронавируса составило 292 092. В настоящий момент на лечении находятся 27 642 человека. Количество тестов - 2 237 401 (+10 338 за минувшие сутки).