В Азербайджане заведено уголовное дело против боевика, атаковавшего Лачинский коридор

По факту "провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих" в Азербайджане заведено уголовное дело. Об этом со ссылкой на совместное заявление генпрокуратуры и МВД республики передает агентство Trend.

Ранее, утром 13 ноября армянский боевик кинул гранату на пост азербайджанских и российских военнослужащих в селе Дашалты, где проходит Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. Военные открыли ответный огонь. Пострадали три человека.

Атаковавший боевик был задержан российскими миротворцами.