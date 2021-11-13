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В Азербайджане заведено уголовное дело против боевика, атаковавшего Лачинский коридор

В Азербайджане заведено уголовное дело против боевика, атаковавшего Лачинский коридор

По факту "провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих" в Азербайджане заведено уголовное дело. Об этом со ссылкой на совместное заявление генпрокуратуры и МВД республики передает агентство Trend.

Ранее, утром 13 ноября армянский боевик кинул гранату на пост азербайджанских и российских военнослужащих в селе Дашалты, где проходит Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. Военные открыли ответный огонь. Пострадали три человека.

Атаковавший боевик был задержан российскими миротворцами. 

 

 

 

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