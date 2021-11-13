Нурмагомедова доставили в Махачкалу

Профессионального бойца ММА Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова ночью 13 ноября доставили в Махачкалу с целью дальнейшего разбирательства. Оба подозреваются в наезде на сотрудников ДПС. Об этом со ссылкой на СУСК России по региону сообщают РИА Новости.

По данным следствия, 11 ноября на КПП аэропорта столицы Дагестана полицейские попытались остановить автомобиль Toyota Camry с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не подчинился команде, сбил оградительный барьер поста ДПС и совершил наезд на полицейского.

23-летний Усман Нурмагомедов - двоюродный брат известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.