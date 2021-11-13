Армянский боевик атаковал азербайджанских военных в Лачинском коридоре

Ранним утром армянский боевик атаковал с помощью гранаты пост азербайджанских и российских военнослужащих в селе Дашалты. В ответ на это военные открыли огонь.

Но как видно на видеокадрах, никто из военных не был тяжело ранен.

Нападавший боевик арестован российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана по итогам Второй карабахской войны.

Инцидент произошел в Лачинском коридоре, связывающем Армению и места проживания армян в Карабахе. После небольшой паузы коридор восстановил свою работу, пишет РИА Новости.