Казахстан запускает регулярные авиарейсы в Кувейт

Начиная с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания Jazeera Airways начинает выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-увейт. Об этом сообщает пресс-службе Мининдустрии Казахстана.

Уточняется, что полеты будут выполняться на воздушном судне типа Boeing A320/A20N по средам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, подчеркивает пресс-служба.

Цель запуска маршрута – развитие торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами, приводит сообщение ведомства Sputnik Казахстан.