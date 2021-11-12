В Чечне разработали чеченско-русский онлайн-словарь

В Академии наук Чечни сообщили о завершении работы над чечено-русским и русско-чеченским онлайн-словарем "ДикДошам".

По словам научного сотрудника отдела прикладной семиотики АНЧР Зелимхана Султанова, онлайн-переводчик готов к пользованию, а в будущем он будет дополняться новыми словарями.

"Над разработкой переводчика трудилась команда специалистов: программисты и филологи. Сам переводчик доступен на сайте отдела прикладной семиотики Академии наук Чеченской Республики (https://ps95.ru). Также есть мобильная версия", - приводит слова собеседника "Грозныйй-информ".

Султанов отметил также, что лексическая база соответствует новым правилам орфографии чеченского языка.

Ранее сообщалось, что в республике к концу ноября планируется окончание составления школьной литературы по новым орфографическим правилам чеченского языка для 1-4 классов.