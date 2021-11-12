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Экскурсию в Таганрог организуют для туристов в электричке

Экскурсию в Таганрог организуют для туристов в электричке

Жители и гости Ростова-на-Дону смогут побывать на гастрономической, танцевальной и чеховской экскурсии в Таганроге, сообщает сайт "Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании".

Так, сегодня, 13 ноября, состоится гастротур, в рамках которого можно будет поесть уху и другие блюда из рыбы, а также узнать о древней Меотиде.

В субботу, 20 ноября, пройдет экскурсия с показом чеховского спектакля "Свадьба". Путешественники смогут окунуться в основные места, связанные с жизнью великого российского писателя, и узнать о персонажах его книг.

В воскресенье, 21 ноября, отправится в путь тур для любителей танцев. Гостям города расскажут о танцевальных традициях, проведут мастер-класс, покажут представление от профессиональных артистов.

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