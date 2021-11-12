Автобусы снова начнут регулярно курсировать между Кабардино-Балкарией и Абхазией

С 14 ноября возобновляются регулярные автобусные рейсы по международному маршруту "Нальчик-Сухум", об этом сообщается на официальной странице Минтранса Кабардино-Балкарии в Instagram.

В сообщении уточняется, что автобус выедет из Нальчика

14, 20 и 26 ноября в 9.30 с автовокзала №1 на Идарова 124А, из Сухума - 16, 22 и 28 ноября в 9.30 с автостанции по ул. Чочуа, 2.

Перевозчик - МУП "Нальчикский транспорт", пассажиров ждут удобные автобусы большой вместимости. Стоимость полного билета - 2475 рублей.

С декабря частота рейсов Нальчик-Сухум увеличится.