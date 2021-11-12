Проезд на общественном транспорте дорожает в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сегодня, 13 ноября, начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, об этом сообщается на сайте городской администрации.

С субботы проезд в автобусе при оплате транспортной картой будет стоить 29 рублей, при безналичном расчете банковской картой - 30 рублей, дороже всего окажется расплатиться наличными - 32 рубля.

Чтобы прокатиться в электротранспорте, при любом способе оплаты потребуется 23 рубля.

Остаются в силе льготы для пенсионеров и обучающихся: поездка в автобусе для этих категорий людей при безналичном расчете с социальной картой составит 14,5 рублей, в троллейбусах и трамваях - 11,5 рублей. Федеральные и региональные льготы будут действовать в установленном порядке.

Повышение цен на проезд связано с подорожанием горюче-смазочных материалов.