Памятник защитникам Отечества открыли в Каспийске

Глава Дагестана Сергей Меликов открыл в Каспийске мемориал защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы с вами открываем памятное сооружение, посвященное защитникам нашей Родины – миллионам искалеченных судеб, погибших на фронтах, загубленных в концлагерях, умерших от голода и бомбежек", - приводит слова Меликова "Аргументы и факты".

Он напомнил, что победа в Великой Отечественной войне стала для истории страны переломным событием, в котором проявились "природа и дух независимости многонационального народа".

Помимо Меликова, в торжественной церемонии приняли участие руководитель департамента военной контрразведки ФСБ, генерал-полковник Николай Юрьев, генерал армии Владимир Исаков, а также ветеран ВОВ Муса Багаудинов

В ходе мероприятия торжественным маршем прошел Почетный караул Каспийской флотилии и Погрануправления ФСБ по Дагестану. Затем участники возложили цветы к памятнику.