НАТО продемонстрировало свою "мощь" в Черном море

Военные суда ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели сегодня учения в международных водах у румынского берега Черного моря, - сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

В маневрах приняли участие румынский фрегат "Мэрэшешть", американские эсминец Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall, турецкий фрегат "Явуз", а также украинские десантный корабль "Юрий Олефиренко" и патрульный катер "Славянск", - передает ТАСС.

Целью учений было "укрепить способность реагирования НАТО в Черном море путем применения стандартных процедур альянса в кризисных ситуациях и повысить уровень взаимодействия между ВМС стран-участниц".

Еще три дня после маневров американские военные корабли проведут в порту Констанца, где намечены встречи командующего 6-м флотом США, вице-адмирала Юджина Блэка с румынскими официальными военными представителями.