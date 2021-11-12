Нефть падает, золото дорожает 

Вчера нефтяные цены снова снизились после предыдущего падения с октябрьских максимумов в начале этой недели. Ежемесячный отчет ОПЕК намекает на некоторые проблемы со стороны спроса в ближайшие месяцы в связи с давлением высоких цен, из-за чего картель решил снизить свои прогнозы спроса на 330 тыс. баррелей в день.

Market Pulse отмечает, что добыча может упасть еще сильнее в случае начала очередной коронавирусной волны. Этим фактором можно объяснить неохотное повышение ежемесячного производства со стороны ряда стран, по крайней мере частично, но проблема в том, что растущие цены тормозят спрос. Однако, по всей видимости, стоимость нефти достигла своих пиковых значений и будет держаться примерно на том же уровне.

Зачастую после такого сильного роста, как недавнее летнее ралли, следует более масштабная коррекция. Однако сейчас на рынке мало места для маневра, поэтому большинство фундаментальных показателей демонстрируют бычий тренд, поддерживающий рост цен. Ситуация кажется стабильной. Конечно, фундаментальные показатели могут измениться в любой момент, если мировые экономики замедлятся в ближайшие месяцы. Тем не менее на данный момент положение на рынке кажется прочным. Падение стоимости Brent ниже $80 и WTI - ниже $78 может всё изменить.

Цены на газ снова упали, поскольку появились сообщения о том, что Россия увеличивает поставки в Европу. Стоимость ресурса по-прежнему высока, поскольку проблема с приближающимся зимним сезоном не решена, и потребуется одобрение газопровода ”Северный поток-2”, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Зато неделя была крайне удачной для золота: его стоимость стабилизировалась. Опасения по поводу инфляции привели к росту популярности желтого металла среди инвесторов, вспомнивших о старом друге. Несмотря на разговоры о том, можно ли по-прежнему считать золото средством защиты капитала от инфляционных потрясений или лидерство в этом вопросе уже давно за биткойном, торги на этой неделе продемонстрировали, что традиционный ресурс по-прежнему рассматривается как основной.

Несмотря на рост доходов по американским облигациями и укрепление доллара, золото выросло до пятимесячного максимума и, по всей видимости, ралли будет продолжаться. Если, конечно, ФРС и другие центральные банки не сообщат о том, что собираются бороться с более высокой инфляцией, но прежде нужно дождаться их решения и надеяться, что оно будет правильным.

Другими словами, пока ожидания по ставкам не придут в соответствие с рынком, а коммуникация не будет налажена, золото останется в приоритете. У центральных банков будет достаточно возможностей наладить связи со всевозможными управляющими капиталом, которые будут выступать на следующей неделе и на декабрьских встречах.