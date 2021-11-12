Доктор Мясников: QR-коды в России надо вводить надолго

Введение обязательных QR-кодов в России должно быть долгосрочной мерой, об этом заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что скоро нынешняя волна коронавируса начнет спадать, и со стороны общества прозвучат призывы к отмене QR-карантина.

Однако, подчеркнул доктор, властям не стоит поддаваться на них, так как коды - это прежде всего "мера принуждения к вакцинации", а к началу новой волны, которая ожидается в марте или конце февраля, нужно будет привить минимум 60% населения.

"Сила QR-кодов именно в создании максимальных неудобств непривитым, даже в дни затишья. Чтобы не было "шаг вперед - 2 шага назад"", - написал Мясников на своем канале в Telegram.