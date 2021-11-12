Урожай оливок в Грузии будет в 2,5 раза больше прошлогоднего

В Грузии в 2021 году планируют собрать в два с половиной раза больше оливок, чем в прошлом году.

Оливковая ассоциация Грузии сообщает, что в настоящее время собрано уже 200 тонн оливок, сбор продолжится до конца ноября.

"Объем будет увеличиваться, потому что сбор урожая еще не закончился. Обычно он заканчивается в конце ноября, а может продлиться до середины декабря. Грузинское оливковое масло вполне конкурентно с маслами других ведущих стран-производителей", – отметили эксперты.

Грузинские оливки потребляют внутри страны, а также экспортируют в Великобританию и страны СНГ.