В больницы Кубани поступили современные электрокардиографы

Больницы Краснодарского края получили 178 современных электрокардиографов, закупленных в рамках региональной госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Электрокардиографы получили 44 медучреждения: городские и районные больницы, амбулатория Новороссийска.

"Эти аппараты незаменимы при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов. Новое оборудование переносное, что существенно расширяет возможности его использования. Аппараты будут использовать в больницах и в работе неотложной службы", – поделилась замглавы краевого минздрава Валентина Игнатенко.

В 2021 году на реализацию госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения" направлено 3,7 млрд рублей. Проведен капремонт поликлиник, построены ФАПы, закуплены автомобили для медучреждений и современное медицинское оборудование.