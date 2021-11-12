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Спецпредставители по климату президентов России и США провели вторую встречу

Спецпредставители по климату президентов России и США провели вторую встречу

Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев и его американский коллега Джон Керри провели уже вторую двустороннюю встречу "на полях" конференции ООН в Глазго. Об этом рассказал сам Эдельгериев.

"Договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", - цитирует его ТАСС.

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри охарактеризовал встречу с российским коллегой как отличную.

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