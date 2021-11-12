Хасавюрт может стать "городом выходного дня" для дагестанцев

Дагестанский Хасавюрт может стать городом "выходного дня" для жителей республики, - сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ со ссылкой на заместителя главы Хасавюрта Арсена Муртазалиева.

"Особое место в Хасавюрте принадлежит торговле и спорту. При этом большое внимание в нашем проекте уделено и организации досуга в городе. Хасавюрт имеет все шансы стать городом выходного дня для всей северной территории республики", - цитирует Муртазалиева пресс-служба, передает ТАСС.

Проект развития города также нацелен на создание из него точки притяжения спортсменов, в нем намечено и переформатирование торговой сферы города.

"У нас есть заинтересованность инвесторов, в том числе федерального уровня, готовых вкладывать в агломерацию и развивать там свои торговые сети", - прокомментировал проект города первый зампредседателя правительства региона Батыр Эмеев.