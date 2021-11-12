Никто не будет решать проблемы экологии, спровоцированные военными

На прошлой неделе мировые лидеры встретились в Глазго на климатическом саммите COP26, чтобы продемонстрировать, как они борются с экологическим кризисом. Соглашения о защите лесов, сокращении выбросов углекислого газа и метана, продвижении зеленых технологий заключались одно за другим на глазах у всего мира, пишет Middle East Eye.

Западные политики рассчитывали стать триумфаторами саммита, доказав всем, что делают всё возможное, чтобы избежать глобального повышения температуры. Больше всего их страшила реакция избирателей, которые могли остаться недовольны, если бы саммит прошел впустую. Тем не менее климатологи не уверены, что заявленных целей достаточно и что они могут быть выполнены быстро. Чтобы избежать климатической катастрофы решительные меры должны быть предприняты до конца десятилетия. Но видимость деятельности, демонстрируемая на саммите, скрыла гораздо более суровую реальность. Все без исключения страны, которые провозглашают себя моральными ориентирами в борьбе с изменением климата, на самом деле, больше всего мешают выполнению задачи по сокращению углеродного следа, оставляемого человечеством.

На открытии саммита COP26 британский премьер-министр Борис Джонсон, хозяин встречи, тепло приветствовал американского президента Джо Байдена и израильского премьера Нафтали Беннета. Указанный триумвират и есть главный злодей. Вооруженные силы трех стран - наиболее загрязняющий фактор на планете, и целью саммита COP26 было скрыть его любой ценой.

Скрытые от общественности

Военные расходы США превосходят траты всех остальных стран мира (за исключением Израиля, если рассматривать соотношение, исходя из численности населения). Великобритания отстает, но ненамного: ее военный бюджет пятый в мире, а производители вооружений продают свою продукцию странам, которых избегают остальные. У США углеродный след больше, чем у большинства стран. Государство считается крупнейшим в мире потребителем нефти. Выбросы западных вооруженных сил и производителей оружия растут с каждым годом. Точные цифры никто назвать не может, потому что их скрывают от общественности.

24 года назад на саммите в Киото представители Вашингтона настояли на том, чтобы им разрешили не докладывать на тему военных выбросах и их сокращения. Неудивительно, что остальные столицы также последовали его примеру. После Парижского климатического саммита в 2015 году отчеты о выбросах военной промышленности периодически появлялись, но зачастую такие цифры публикуются в связке с другими секторами, например, транспортом. А выбросы от иностранных операций (в случае с США это 70% их военной активности), полностью исключаются из отчетов.

Конфликты и войны

Большая часть Европы тоже не спешит говорить правду. Франция, у которой самая многочисленная и активная армия на континенте, не сообщает о выбросах. Согласно докладу британской организации ”Ученые за глобальную ответственность”, военные выбросы Великобритании в три раза выше, чем сообщалось, даже после того как из отчета были исключены цепочки поставок, а также производство оружия и техники. Военный сектор ответственен за большую часть выбросов парниковых газов в Соединенном Королевстве. Причем новые технологии, еще больше усугубляют ситуацию. Последний истребитель, созданный США, F-35, сжигает 5600 литров топлива за час, столько потребляют 1900 автомобилей за то же время.

Норвегия, как и многие другие страны с нетерпением ждала возможности приобрести истребители нового поколения. По данным норвежского издания Dagsavisen, общее количество выбросов военного сектора страны увеличится на 30% в течение следующего десятилетия в связи с приобретением одних только F-35. Помимо отказа от учета вреда, причиняемого окружающей среде закупками вооружений и цепочками поставок, страны также исключают серьезные экологические последствия конфликтов и войн. По самым скромным оценкам, каждый год американской оккупации Ирака, начавшейся в 2003 году, общие выбросы были эквивалентными введению в эксплуатацию 25 миллионов новых автомобилей.

Военные расходы

В отличие от сельского хозяйства и лесозаготовок, различных отраслей производства и добычи углеводородов, усилия по сдерживанию военных расходов, не говоря уже о разоружении, не обсуждались на саммите COP26. И виноват в этом Вашингтон. США давно и прочно занимают первое в мире место по расходам на оборону. Их военный бюджет неуклонно продолжает расти. Китай и Россия, два государства, которые порицались на саммите, тратят куда меньше США.

Великобритания ничем не лучше. Правительство Бориса Джонсона в прошлом году рассказало ”о самой масштабной программе инвестиций в британскую оборону со времен холодной войны”. Парадоксальным образом рост военных расходов начался после саммита в Киото, на котором политики ратовали за необходимость предотвратить изменение климата. С 2013 года мировой глобальный тренд на вооружение поддерживают растущие расходы ближневосточных стран, в частности Саудовской Аравии и ОАЭ, что связано с двумя факторами меняющегося отношения Вашингтона к региону.

Во-первых, вывод американских военнослужащих из Ирака и Афганистана. США быстро перекинули военную роль, которую они выполняли до этого в богатом нефтью регионе, на своих состоятельных клиентов. Во-вторых, Израиль и страны Персидского залива налаживают всё более тесные военные связи, оппонируя Ирану.

Кто сильнее

Хотя западные политики пообещали сократить выбросы на саммите COP26, они на самом деле собираются их увеличить, причем незаметно для всех. ”Озеленить” военную промышленность крайне проблематично. Военный сектор по определению не может быть экологичным. Бизнес-модель производителей оружия заключается в том, чтобы предлагать своим клиентам вооружения и технику больше и активнее, чем их конкуренты. Истребители быстрее и маневреннее, а ракеты - разрушительнее.

Потребление и конкуренция - основа военной промышленности, и неважно, идет ли война или предпринимаемые усилия носят исключительно ”оборонный” характер. Достичь ”безопасности”, исходя из страха соседей и конкурентов, невозможно. Всегда будет новый танк, самолет, противоракетная система, которые можно купить, чтобы обеспечить еще более эффективное ”сдерживание”, укрепить границы и запугать противника. Война приводит к еще большему потреблению ограниченных ресурсов планеты и нанесению вреда экосистемам. Люди умирают, здания разрушаются, а территории загрязняются.

У Великобритании 145 военных баз в 42 странах мира. Они обеспечивают ”национальные интересы” Соединенного Королевства. Но это ничто, по сравнению с 750 американскими базами в 80 странах по всей планете. Отказаться от такой энергозатратной глобальной проекции силы будет куда сложнее, чем защитить леса и инвестировать в зеленые технологии. США и их западные союзники должны сперва договориться ослабить хватку в отношении энергетических ресурсов планеты и перестать контролировать мир в интересах своих транснациональных корпораций. Именно конкуренция во всех сферах - экономической, идеологической и военной - привели нас к текущей климатической катастрофе. Чтобы с ней справиться, нужно куда глубже пересмотреть наши интересы, чем любой из лидеров саммита COP26.