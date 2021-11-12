Беларусь жестко ответит на санкции – МИД

Беларусь готова дать жесткий ответ на любое введение очередных санкций в ее отношении, - заявил сегодня глава МИД республики Владимир Макей.

"Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Это уже давно должны понять европейские политики, которые находятся у руля государств Евросоюза", - отметил Макей, цитирует его агентство БелТА.

Белоруссия готова предоставить представителям Еврокомиссии доступ к границе с Польшей, и если Польша закроет границы с республикой, то Минск отреагирует адекватным образом.

Решение о закрытии границ будет отнесено к ряду шагов, направленных на превращение Беларуси в страну-изгоя, и это станет проблемой для ЕС, - отметил министр.