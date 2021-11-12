Грузовик поддельной газировки изъяли на Ставрополье

Контрафактную газированную воду изъяли полицейские в Ставропольском крае. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В нем говорится, что на федеральном контрольно-пропускном пункте "Затеречный" был остановлен грузовой автомобиль с полуприцепом, за рулем которого был 31-летний житель СКФО.

При проверке документов выяснилось, что в грузовике находятся 29 палет газированных безалкогольных напитков двух популярных брендов, путевой лист и доверенность на транспортировку отсутствуют.

Водитель рассказал, что забрал эти 22 т продукции со склада в Чечне и теперь должен доставить их в Крым.

"Чтобы определить законность использования товарного знака, а также установить размер ущерба, полицейские направили в адрес компаний-правообладателей запросы, на которые получили ответы, что изъятый правоохранителями товар не является оригинальной продукцией", - отметили в полиции.

В результате был нанесен ущерб более чем на 1,1 млн рублей.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Идет следствие.