Мэра российского города во время пробежки сбила машина

Сити-менеджер Петрозаводска (Карелия) Владимир Любарский попал под колеса автомобиля во время пробежки. Об этом чиновник написал на своей странице во "ВКонтакте".

Он сделал репост соответствующей записи МЧС по республике, пояснив, что сбитый пешеход - это он сам.

Любарский отметил, что был госпитализирован в БСМП (больница скорой медицинской помощи), где медики нашли у него перелом, судя по фото - ноги.

"Жду операции", - констатировал мэр.

По данным ГУ МЧС РФ по Карелии, авария произошла в 19:34 мск по адресу проспект Ленина, 1.

Чуть позже мэр опубликовал шуточное стихотворение, в котором главный герой, сбитый сити-менеджер, нарушил правила дорожного движения и попал под машину.