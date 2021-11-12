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Российские десантники погибли на учениях в Беларуси

Российские десантники погибли на учениях в Беларуси

Двое российских военных-контрактников погибли сегодня во время парашютного десантирования в Беларуси, такое сообщение распространил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Трагедия произошла при десантировании подразделения ВДВ на незнакомую площадку в районе города Гродно.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", - цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Однако из-за малой высоты запасная парашютная система не успела заработать, в результате произошло жесткое приземление. Оба десантника получили травмы, их оперативно доставили в местное медучреждение, где они получили всю необходимую помощь. Но, несмотря на все усилия врачей, от полученных телесных повреждений оба контрактника скончались.

Выясняются все обстоятельства ЧП.

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