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Российские и французские министры обсудили послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Российские и французские министры обсудили послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией

В ходе встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в Париже обсуждался в том числе вопрос послевоенного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, такое заявление распространила французская сторона.

В нем говорится, что французские министры на встрече подняли в том числе тему необходимости совместных действий Парижа и Москвы для достижения "прочного мирного соглашения" между Баку и Ереваном, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Кроме того, речь шла и о сотрудничестве для возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

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