Лавров назвал цель Москвы на переговорах по СВПД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал позицию Москвы по переговорам по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе, которые в скором времени возобновятся в Вене.
Глава МИД РФ напомнил, что стороны снова сядут за стол переговоров 29 ноября.
По его словам, российская сторона будет призывать к тому, чтобы договоренности, входившие в подписанный в 2015 году документ, выполнялись.
"Чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме", - цитирует дипломата ТАСС.