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Лавров назвал цель Москвы на переговорах по СВПД

Лавров назвал цель Москвы на переговорах по СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал позицию Москвы по переговорам по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе, которые в скором времени возобновятся в Вене.

Глава МИД РФ напомнил, что стороны снова сядут за стол переговоров 29 ноября.

По его словам, российская сторона будет призывать к тому, чтобы договоренности, входившие в подписанный в 2015 году документ, выполнялись.

"Чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме", - цитирует дипломата ТАСС.

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