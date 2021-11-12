Лавров назвал цель Москвы на переговорах по СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал позицию Москвы по переговорам по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе, которые в скором времени возобновятся в Вене.

Глава МИД РФ напомнил, что стороны снова сядут за стол переговоров 29 ноября.

По его словам, российская сторона будет призывать к тому, чтобы договоренности, входившие в подписанный в 2015 году документ, выполнялись.

"Чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме", - цитирует дипломата ТАСС.