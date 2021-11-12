Курортный сбор Кисловодска уйдет на реконструкцию культурных объектов

Власти Кисловодска решили расширить понятие восстановления курортной инфраструктуры и направить собранные взносы на реконструкцию фасадов зданий культурного наследия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"С начала года в городе-курорте отдохнули более 270 тыс туристов - вдвое больше, чем в прошлом пандемийном году. Сумма курортного сбора составила около 89 млн рублей - этот показатель также возвращается к уровню доковидного периода. Традиционно средства курортного сбора направляются на благоустройство города", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Такое решение - реконструировать фасады объектов культурного наследия – было принято впервые с начала эксперимента по курортному сбору, отмечает пресс-служба. Будут восстановлены три здания XIX века: особняк Тер-Погосова на проспекте Мира 1909 года постройки, Народный дом в переулке Саперном 1913 года постройки и отель "Централь" по улице ул. Красноармейской 1860 года постройки. Каждое из них выделяется своим стилем и украшает курортные улицы города.

Напомним, в текущем 2021 году в Кисловодске на средства курортного сбора отремонтировали несколько объектов культурного наследия.