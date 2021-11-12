Правительство не будет приватизировать Кизлярский коньячный завод

Крупнейшее предприятие по производству коньяка в Дагестане - Кизлярский коньячный завод (ККЗ), 100% акций которого находятся в федеральной собственности, исключили из плана приватизации, - сообщили в пресс-службе администрации города Кизляра со ссылкой на постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации.

"АО "Кизлярский коньячный завод" избежал приватизации. Правительство РФ исключило уникальное предприятие из плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации города, передает ТАСС.

В 2013 году ККЗ был включен в республиканский план приватизации, однако против этого выступило руководство и работники предприятия. Распоряжением председателя правительства РФ в августе 2014 года ГУП "Кизлярский коньячный завод" было передано в федеральную собственность, а в феврале 2018 года ФГУП завод был преобразован в акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности, - уточнили в пресс-службе

Напомним, ККЗ был основан в 1885 году, сейчас завод осуществляет полный цикл производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно завод перерабатывает более 42 тыс т винограда.