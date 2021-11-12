Власти Дагестана модернизировали часть сельхозтехники

В текущем году дагестанские аграрии потратили около 500 млн рублей на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственной техники, увеличив этот показатель за последние пять лет почти в четыре раза, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов в ходе заседания совета директоров АО "Дагагролизинг" отметил, что одной из ключевых тем аграрной повестки в республике является вопрос технической и технологической модернизации: если в 2017 году аграрии купили техники менее чем на 100 млн рублей, то в 2021 году - уже на 483 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Наиболее активно покупают новую технику те районы, в которых наблюдается инвестиционная активность в сфере растениеводства, - добавили в ведомстве.