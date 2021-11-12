Турецкие военнослужащие останутся в Карабахском регионе Азербайджана еще на год

Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект президента Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении срока службы турецких военнослужащих в Азербайджане еще на один год. Закон вступит в силу после того, как однолетний мандат истечет 17 ноября 2021 года. Сaspian News отмечает, что турецкие военнослужащие прибыли в Азербайджан в январе 2021 года и были дислоцированы в Совместном российско-турецком мониторинговом центре в Агдамском районе (Карабахский регион).

Соответствующий меморандум о взаимопонимании между Турцией и Россией был подписан 11 ноября 2020 года. А сам центр начал работу 30 января 2021 года. Объект состоит из 65 модульных зданий, включая общий и отдельные мониторинговые центры, помещение для пресс-конференций, столовую, прачечную, медицинский центр, а также водонапорную станцию, парковку, открытую и закрытую спортивные площадки, склады и прочее. Общая территория центра составляет четыре гектара. Он расположен он неподалеку от села Марзили в Агдамском районе.

Всего 120 российских и турецких военнослужащих, включая команды по управлению БПЛА, служат в центре в равных количествах с обеих сторон. Руководит военнослужащими турецкий генерал-майор Абдулла Катырджи и российский генерал-майор Виктор Федоренко. Азербайджанские военные осуществляют круглосуточное патрулирование местности.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр следит за соблюдением режима прекращения огня, проводит общие мероприятия по сбору, оценке и подтверждению информации в отношении нарушений существующих соглашений. В центре также обрабатываются данные и сохраняются записи обо всех случаях нарушения режима прекращения огня, анализируются и изучаются другие жалобы, вопросы и проблемы, связанные с несоблюдением сторонами достигнутых соглашений. Также центром принимаются меры по предотвращению нарушения перемирия.

Турецкие власти уверены, что центр работает успешно и помогает Анкаре вносить свой вклад в усиление региональной безопасности и деятельность по укреплению доверия. ”Продолжение службы турецких военных в Совместном мониторинговом центре необходимо для эффективного и конструктивного участия Турции в регионе. Их деятельность в наших интересах,” - говорится в недавно одобренном президентском указе.

27 сентября 2020 года конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился после того, как армянские силы, дислоцированные на оккупированных азербайджанских территориях, обстреляли военные позиции и гражданские поселения Азербайджана. В ходе контроперации, которая продолжалась 44 дня, азербайджанские силы освободили более 300 населенных пунктов, включая города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шушу от 30-летней незаконной армянской оккупации. Война окончилась подписанием трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и Россией. В рамках договоренностей Армения также вернула Азербайджану оккупированные ранее Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.