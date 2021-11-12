"Грузинская мечта" радикально поменяет политическую повестку в стране

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" намерена в ближайшее время изменить повестку дня, перейдя от политического противостояния к развитию страны, об этом заявил ее председатель Ираклий Кобахидзе, комментируя акции протеста оппозиции.

"На имитацию хаоса нашим ответом будет выполнение обещаний обществу. Нашим обещанием было радикально изменить повестку дня в стране. Обществу надоело постоянное противостояние политических субъектов, его интересует развитие страны", - цитирует его Sputnik Грузия.

Кобахидзе уточнил, что руководству Грузии необходимо бороться с вызовами во внешней политике, экономике, здравоохранении и образовании, а также социальной политике, чтобы страна шла вперед, и к этой работе должны присоединиться "все здоровые политические силы", а также общественность.

Председатель "Мечты" пояснил, что оппозиция может бесконечно устраивать акции протеста, но они останутся безуспешными и никому не причинят вреда.

Политик анонсировал активную работу в парламенте Грузии со следующей недели, уточнив, что депутаты готовятся воплотить в жизнь множество интересных обществу проектов.