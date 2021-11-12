Антикоронавирусный "Арепливир" зарегистрирован в России

Разработанный и произведенный на саранском заводе "Биохимик" препарат от коронавируса "Арепливир" сегодня зарегистрирован в России, - следует из государственного реестра лекарственных средств.

"Дата регистрации: 12.11.2021. Разрешен ввод в гражданский оборот до пяти лет", - следует из карточки лекарства, передает РИА Новости.

Напомним, с сентября саранский завод увеличил объем производства препарата в десять раз, до 1 млн упаковок в месяц, и в скором времени планирует нарастить выпуск до 2 млн упаковок в месяц.