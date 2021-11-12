Полад Бюльбюль оглы совершил визит в Дагестан

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сегодня совершил визит в Махачкалу, где провел встречи с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, а также с Магомедали Магомедовым и Мурадом Кажлаевым. Такое сообщение распространило посольство АР в РФ.

Ранее, согласно соответствующим указам президента Азербайджана Ильхама Алиева, долгое время проработавший руководителем Дагестана соратник общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, относящийся с большим уважением к Азербайджану Магомедали Магомедов был награжден орденом "Достлуг" ("Дружба"), а народный артист СССР, выдающийся композитор и дирижер Мурад Кажлаев, который детство и юность провел в Азербайджане, был удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана".

В ходе встречи Полада Бюльбюль оглы с Сергеем Меликовым рассматривались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном, а также положение на территории пограничного пункта пропуска Яраг-Казмаляр (РФ) - Самур (АР). Посол пригласил руководителя Дагестана в Азербайджан.

На встрече с Магомедали Магомедовым азербайджанский дипломат вручил ему высокую награду и, отметив его особые заслуги в развитии сотрудничества и дружественных связей между обеими странами и народами, передал поздравления президента Ильхама Алиева.

Магомедали Магомедов выразил высокое мнение об азербайджанском народе и Гейдаре Алиеве, а также поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе с общенациональным лидером.

"Вспоминая трудности, с которыми Азербайджан столкнулся в 90-е годы, Магомедали Магомедов подчеркнул, что именно великий лидер Гейдар Алиев вытащил страну из этой тяжелой ситуации, и тем самым Азербайджан встал на путь развития. Он отметил, что сегодня Президент Ильхам Алиев достойно продолжает этот путь", - пояснили в посольстве.

Магомедали Магомедов выразил глубокую признательность Ильхаму Алиеву за столь высокое внимание.

Церемония вручения почетного диплома Мураду Кажлаеву прошла в "Республиканской школе искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей".

В начале мероприятия школьный хор исполнил гимны Азербайджана, России и Дагестана. Далее прозвучали музыкальные фрагменты из балета Полада Бюльбюль оглы "Любовь и смерть" и песня Тофика Кулиева о Баку.

Посол зачитал поздравительное письмо президента Азербайджана Мураду Кажлаеву и передал юбиляру добрые пожелания Ильхама Алиева.

В свою очередь Мурад Кажлаев произнес теплые слова в адрес главы государства, выразил глубокую признательность и поделился дорогими воспоминаниями о Баку. Кроме того, композитор передал из своего личного архива Поладу Бюльбюль оглы датированное 1993 годом и адресованное ему поздравительное письмо от Гейдара Алиева в связи с присвоением возглавляемому им в свое время оркестру статуса "академический". Посол сказал, что передаст эту реликвию в Фонд Гейдара Алиева.

Глава Дагестана Сергей Меликов также принимал участие во встречах с Магомедали Магомедовым и Мурадом Кажлаевым.