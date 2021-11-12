В больнице скончался один из раненых в дагестанском селе Аметеркмахи

Сегодня вечером в больнице умер еще один из пострадавших при стрельбе в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, - сообщили в Минздраве республики.

"К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной боролись за его жизнь несколько часов", - рассказала представитель пресс-службы Минздрава региона, передает ТАСС.

Состояние двоих других пострадавших в результате конфликта оценивается как тяжелое -они находятся в операционной центральной районной больницы. Минздрав региона держит ситуацию на контроле и при необходимости готов отправить врачей для транспортировки пострадавших санавиацией в Махачкалу, - добавили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня на окраине села в Акушинском районе республики пенсионер в ходе возникшего скандала из-за земельного участка начал стрельбу из огнестрельного оружия в трех человек. В результате один из них, имам мечети, скончался на месте. Один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, от чего он скончался.