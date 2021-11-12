В Северной Осетии заработает бесплатная онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ

В Северной Осетии с 15 ноября откроется бесплатная онлайн-школа для подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ – такое поручение дал глава региона Сергей Меняйло.

"Впереди ЕГЭ, а дети 26 дней находились на каникулах и дистанционном обучении из-за коронавируса, могли просесть знания по учебным программам. Необходимо запустить бесплатную онлайн-школу для подготовки выпускников", - сказал Меняйло, передает "Интерфакс".

Региональному министерству образования поручено разработать единое расписание бесплатных занятий по подготовке к экзаменам с привлечением лучших учителей и методистов республики.

Занятия должны начаться с понедельника, - добавил глава региона.