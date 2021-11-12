Мошенницы выманили у ломбардов более $11 тысяч в Казахстане

Правоохранители задержали трех подозреваемых в мошенничестве жительниц Алматинской области, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В нем говорится, что женщины приехали в Павлодар в октябре. В ломбард по улице Естая они сдали бижутерию - цепочки - под видом золотых украшений, заранее вставив в них пробу с настоящих изделий, сообщает Sputnik Казахстан.

В результате они обманули заведение более чем на миллион тенге.

В полицию его директор обратился 5 ноября. Стражи порядка в максимально сжатые сроки установили личности подозреваемых и задержали их.

Оказалось, что они таким образом обманули еще четыре павлодарских ломбарда, в общей сложности на 4 млн тенге. Идет досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Одна из подозреваемых помещена в изолятор Павлодара.