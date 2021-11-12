Школьники и студенты на Ставрополье вернутся за парты и в аудитории

Власти Ставрополья приняли решение не продлевать дистанционный формат обучения для образовательных учреждений, - сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Нашим постановлением, которое регулирует меры COVID-профилактики, была предусмотрена "дистанционка" в школах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах до 13 ноября. Продлевать ее мы не будем", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Принятию такого решения способстововало то, что эпидобстановка в учреждениях образования за время каникул и дистанционного обучения значительно улучшилась, и опасений она сегодня не вызывает.