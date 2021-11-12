Ильхам Алиев подвел итоги председательства Азербайджана в Тюркском совете

Азербайджан в период двухлетнего председательства приложил большие усилия для объединения тюркского мира: было проведено много мероприятий, и сейчас тюркские народы идут в будущее более сплоченными, - заявил сегодня во время своего выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодняшний саммит имеет большое историческое значение. Прежде всего потому, что мы превращаем наш Совет в организацию, и у этой организации большое будущее. Потому что в основе ее находятся естественные союзники, и история, и культура, и наши традиции, и наши обычаи диктуют это единство. В то же время в нынешнем мире каждый месяц, каждый год возникают угрозы, и, к сожалению, ведущие страны мира не могут предпринимать правильных шагов против этих угроз. Я уверен, что значение Организации тюркских государств и дальше будет расти не только для наших стран, народов, но и для всего мира", - отметил азербайджанский лидер, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В мире все знают о политической, экономической, военной мощи Турции, и развитие Турции, обеспечение стабильности в стране является важным условием для всего тюркского мира.

"Укрепление Турции придает нам, каждому из нас дополнительные силы, поэтому все мы должны быть благодарны моему дорогому брату. Сегодня для меня честь говорить от имени азербайджанского народа, и я передаю моему дорогому брату безграничную любовь азербайджанского народа. Тайип бея в Азербайджане все любили и до войны, а за эту огромную поддержку, которую он оказал нам в войне, Тайип бей живет и вечно будет жить в сердце азербайджанского народа", - отметил Ильхам Алиев.

"Наша решимость, воля, отвага во Второй Карабахской войне привели нас к великой Победе. Должен также сказать, что это видят все, поддержка, оказанная нам моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых часов войны до ее последних минут, придала нам дополнительные силы, стала моральной опорой. Потому что ощущая эту поддержку, прислушиваясь к его словам, мы чувствовали себя еще сильнее", - поведал президент Азербайджана.

"Потому что уважаемый президент сказал, что Азербайджан не одинок в этой войне. Турция находится и всегда будет находиться рядом с Азербайджаном. Это придало нам дополнительные силы. Это заставило некоторые силы - покровителей Армении – держаться в стороне от этой войны и позволило нам выполнить нашу славную миссию", - подчеркнул глава государства.

Итоги Второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона, а открытие Зангезурского коридора откроет новые возможности для всего региона с транспортной точки зрения, - отметил Ильхам Алиев.

"Надеюсь, что Армения, потерпевшая поражение из-за своей агрессивной политики, рано или поздно поймет, что ее территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им ни пользы, ни чести. Надеюсь, что в ближайшем будущем территориальным притязаниям Армении как к Турции, так и к Азербайджану будет положен конец. Иначе они могут оказаться в еще более худшем положении. Зангезурский коридор - это проект, который может объединить и тюркский мир, и Европу, и наших соседей, и сегодня идет активная работа над реализацией этого проекта", - подчеркнул глава государства.

Также президент Азербайджана поблагодарил за поддержку и помощь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"Хочу выразить глубокую признательность Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. По его личной инициативе за счет средств бюджета Узбекистана в Физулинском районе будет построена большая школа. Нам представили проект школы. Это очередной шаг солидарности, дружбы, братства, и азербайджанский народ очень ценит это", - отметил президент Азербайджана.