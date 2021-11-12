Школьники возвращаются на очное обучение в Северной Осетии

Учащихся 5-11 классов со следующей недели возвращают на очное обучение в Северной Осетии, об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба.

"Ссузы и вузы пока остаются на дистанционном обучении", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Меняйло уточнил, что учащиеся вузов и ссузов проведут на "удаленке" следующую неделю, решение о продлении дистанционного формата будет принято по ее итогам.

Кроме того, он заявил о необходимости сократить риски для педагогов старше 60 лет, например, привлекая к обучению школьников методистов института повышения квалификации и старшекурсников педвузов.