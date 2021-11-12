Главная » Новости
Азербайджан Иран

Сенатор: введение обязательных QR-кодов не противоречит Конституции России

Сенатор: введение обязательных QR-кодов не противоречит Конституции России

Ограничение прав россиян, которое может последовать из введения QR-карантина согласно федеральному закону, не вступает в противоречие с Конституцией РФ, такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с ч.3 ст.55 Конституции", - цитирует сенатора ТАСС.

В статье российской конституции, на которую он ссылается, говорится, что права и свободы людей могут быть ограничены федеральным законом, но лишь постольку, поскольку это требуется для "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

775 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!