Сенатор: введение обязательных QR-кодов не противоречит Конституции России

Ограничение прав россиян, которое может последовать из введения QR-карантина согласно федеральному закону, не вступает в противоречие с Конституцией РФ, такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с ч.3 ст.55 Конституции", - цитирует сенатора ТАСС.

В статье российской конституции, на которую он ссылается, говорится, что права и свободы людей могут быть ограничены федеральным законом, но лишь постольку, поскольку это требуется для "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".