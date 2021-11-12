В Афганистане задержаны предполагаемые организаторы взрыва в мечети

Афганским правоохранителям по горячим следам удалось оперативно задержать двоих подозреваемых во взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар, - сообщает офис губернатора провинции.

"Двое виновных во взрыве в мечети в округе Спингар провинции Нангархар задержаны", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Расследование чрезвычайного происшествия продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в мечети в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана, прогремел взрыв – погибли три человека и 15 получили ранения.