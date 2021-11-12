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Камнепад закрыл автодорогу в Северной Осетии

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии

Сегодня вечером на автодорогу Чикола-Мацута в Северной Осетии обрушился камнепад, перекрывший движение автотранспорта по ней, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Информация о камнепаде 25-километре дороги объемом около 200 кубометров поступила в 17:30 мск. Проезд по дороге запрещен", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Погибших и пострадавших нет, камнепад продолжается, работы по расчистке будут продолжены завтра, - говорится в сообщении.

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