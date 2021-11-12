Главная » Новости
Азербайджан Иран

Пресс-секретарь президента РФ вакцинировался от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ вакцинировался от коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал прививку от коронавируса, об этом он сообщил журналистам.

По его словам, он вакцинировался препаратом "Спутник Лайт".

Песков добавил, что принял такое решение, несмотря на то, что у него после перенесенного заболевания было "очень много" антител.

"ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела", - цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что после инъекции повышенная температура держалась у него один день.

1165 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!