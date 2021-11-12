Пресс-секретарь президента РФ вакцинировался от коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал прививку от коронавируса, об этом он сообщил журналистам.

По его словам, он вакцинировался препаратом "Спутник Лайт".

Песков добавил, что принял такое решение, несмотря на то, что у него после перенесенного заболевания было "очень много" антител.

"ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела", - цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что после инъекции повышенная температура держалась у него один день.