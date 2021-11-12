Голикова: ситуация с коронавирусом улучшилась лишь в шести регионах

Заболеваемость Covid-19, несмотря на нерабочие дни, сокращается только в шести регионах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по внесению в Госдуму законопроектов о QR-кодах для посещения общественных мест и транспорта.

Чиновница подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в России достаточно сложная. Она напомнила, что нерабочей в стране была прошлая неделя, а в некоторых регионах нерабочие дни были введены даже раньше, чтобы прервать цепочки заражений.

"Есть определенные результаты, темпы распространения заболевания снизились, но по-прежнему мы наблюдаем рост в 61 регионе страны", - цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер обратила внимание и на высокие показатели смертности: за первые девять месяцев текущего года 91,2% избыточной смертности приходится именно на коронавирус. По ее словам, это связано с несоблюдением россиянами ограничительных и профилактических мер, прежде всего - вакцинацией.