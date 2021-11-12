СКФУ останется на "дистанционке"

Руководство Северо-Кавказского федерального университета приняло решение на неделю продлить дистанционный формат обучения, - сообщили в пресс-центре вуза.

"С понедельника студенты СКФУ, в том числе и колледжа при вузе, продолжат свое обучение в дистанционном формате до конца следующей недели", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

СКФУ обладает развитой электронной информационно-образовательной средой, в вузе созданы все условия для того, чтобы при дистанционном режиме обучения качество образования студентов оставалось на высоком уровне, - добавили в пресс-центре.

Напомним, дистанционный формат обучения из-за роста числа заболевших новым коронавирусом был введен в СКФУ с 30 октября 2021 года, решением ректора вуза Дмитрия Беспалова такой формат работы пока будет продолжен.