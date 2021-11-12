Еще один класс в Нальчике будет готовить будущих полицейских

Сегодня в одной из школ столицы Кабардино-Балкарии (КБР) открылся новый кадетский класс полиции МВД по республике, в который приняли 29 пятиклассников, - сообщили в пресс-службе главы региона Казбека Кокова.

"Глава КБР принял участие в посвящении учеников 5 "К" класса средней общеобразовательной школы № 7 им. Н. Г. Калюжного в кадеты. Церемония состоялась в здании министерства внутренних дел по КБР, новоиспеченные кадеты произнесли клятву и получили удостоверения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Глава республики в своем приветственном слове отметил: кадетское движение в России имеет двухсотлетнюю историю и сегодня позволяет воспитывать детей в духе патриотизма и достойного служения Родине. Также Коков поблагодарил всех, кто активно содействует этому процессу, и пожелал молодым кадетам с честью и достоинством носить это почетное звание.

Напомним, первый кадетский класс полиции МВД по КБР был открыт в школе № 7 имени Героя Советского Союза Н. Г.Калюжного в Нальчике в День сотрудников органов внутренних дел РФ в 2020 году.