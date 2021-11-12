Месячный прирост цен в России вышел на максимум за 6,5 лет

В России месячный прирост цен достиг максимального показателя за 6 с половиной лет, следует из материалов Центрального банка РФ.

"Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% - максимума с апреля 2015 года, в частности, на продовольствие на 0,3 п. п., до 1,9% (месяц к месяцу) - максимума с марта 2015 года", - цитирует документы ТАСС.

Согласно прогнозам Центробанка, инфляция, по итогам текущего года, будет находиться в интервале 7,4-7,9%. В следующем году, с учетом проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной политики, она составит 4-4,5%.